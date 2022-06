Stiri pe aceeasi tema

- Consecintele negative in lume ale invaziei ruse in Ucraina se agraveaza, afectand 1,6 miliarde de persoane, a afirmat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, prezentand un al doilea raport despre repercusiunile internationale ale razboiului.

- Criza alimentara globala nu poate fi rezolvata fara revenirea pe piețele mondiale a produselor agricole din Rusia și Ucraina. Aceasta opinie a fost exprimata de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la o conferința de presa in urma discuțiilor cu premierul suedez Magdalena Andersson, relateaza…

- Republica Moldova, o tara mica si cea mai saraca din Europa, a primit de la inceputul razboiului din Ucraina peste 400.000 de refugiati, din care 90.000 au ramas acolo. La intalnirea pe care a avut-o astazi la Chisinau cu presedinta Maia Sandu, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a promis mai…

- Presedintele Maia Sandu s-a intalnit marti, 10 mai, la Chisinau, cu Antonio Guterres, secretarul General al ONU. Oficialii au discutat despre consecintele razboiului din Ucraina pentru Republica Moldova si despre eforturile Chisinaului de a continua, in pofida situatiei de securitate dificile din regiune,…

- Razboiul din Ucraina, declansat de Rusia "cu incalcarea Cartei Natiunilor Unite", are consecinte in 74 de tari in curs de dezvoltare, a declarat, marti, secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Acesta avertizeaza ca razboiul afecteaza 1,2 miliarde de oameni si este „nevoie de negocieri de pace serioase”.

- In cele cinci saptamani de la inceputul invaziei ruse, Ucraina a ratat exporturi de cereale in valoare de cel puțin 1,5 miliarde de dolari, a declarat joi, 31 martie, ministrul adjunct al Agriculturii de la Kiev, Taras Vysotskiy, potrivit New York Times.Important exportator mondial de cereale, Ucraina…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat luni impotriva repercusiunilor razboiului Rusiei in Ucraina, care risca se se traduca intr-un "uragan al foametei" in multe tari, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…