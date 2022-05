Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari a obținut azi calificarea in finala Cupei Romaniei, care se va juca pe 19 mai, la 5 zile dupa meciul cu FCSB. A doua semifinala a Cupei Romaniei, Universitatea Craiova – Sepsi se va juca joi, de la 19:30 Ilfovenii, care sunt pe locul 4, vor juca sambata, de la 21:00, cu FCSB, echipa care…

- Calificarea in primul meci de baraj pentru Conference League se va decide in ultima etapa. Rapid se afla pe locul 1 in play-out, cu 39 de puncte, la egalitate cu Sepsi, iar FC Botoșani are 38 de puncte. Feroviarii joaca la Mioveni, echipa scapata de grijile retrogradarii, iar Sepsi, acasa, cu FCU Craiova,…

- Sepsi și CSU Craiova se intalnesc azi, de la 19:30, in prima manșa din semifinalele Cupei Romaniei. Ieri, in cealalta semifinala, Voluntari a caștigat cu 2-0 meciul tur cu FC Argeș. Cu mai puțin de trei ore pana la startul partidei de la Sfantu Gheorghe, aproape toate agențiile de pariuri din Romania…

- FC Voluntari a castigat mansa tur din semifinalele Cupei Romaniei, scor 2-0 contra celor de la FC Arges, si e la un pas de ultimul act. Vadim Rata a dat gol si pasa decisiva. Mansa tur din semifinalele Cupei Romaniei se joaca in perioada 19-20 aprilie, iar returul este programat pe 11 mai. In cealalta…

- Fotbalul piteștean are șansa de a scrie o noua pagina de istorie in sportul romanesc. FC Argeș va intalni marți, de la ora 20.00, in deplasare, pe FC Voluntari, in manșa tur a semifinalelor Cupei Romaniei. Alb-violeții au șansa de a juca o noua finala dupa cea din 1965, pierduta in fața Universitații…

- Echipa masculina de baschet a Craiovei are toate motivele sa lupte pentru victorie vineri seara, in Polivalenta. Trupa lui Vitaly Stepanovski va primi vizita celor de la CSO Voluntari, de la ora 20.00, iar aceasta este oportunitatea perfecta sa se revanseze pentru esecul din finala Cupei Romaniei. Partida…

- Volei Alba Blaj va participa, in weekendul 19-20 martie, in Final Four-ul Cupei Romaniei. In semifinale, blajencele vor intalni CSO Voluntari, sambata, de la 15:00. In aceeași zi, CSM Targoviște va juca cu Rapid București, de la ora 18:00. Invingatoarele din cele doua meciuri se vor intalni in finala…