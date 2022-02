Consecințele economice ale unui război în Ucraina pentru UE Reuters analizeaza scenariile care ar putea aparea în urma unui potențial razboi, fie el și limitat, în Ucraina, în timp ce Christine Lagarde vorbește despre &"nori geopolitici deasupra Europei&".



Cum poate o escaladare a crizei din Ucraina sau, și mai rau, un posibil razboi sa afecteze UE și economia zonei euro? Aceasta întrebare preocupa oficialii de la Bruxelles, Frankfurt și din cele &"27&" de state membre, mai ales dupa recentul &"semnal de alarma&" tras de Christine Lagarde, care a vorbit despre &"nori geopolitici&" asupra economiilor europene.

&"Norii geopolitici… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Cu cateva ore inaintea acestei reuniuni, Casa Alba a ridicat tonul si a amenintat cu un "raspuns dur" daca trupele ruse intra in Ucraina. "Daca forte militare ruse trec frontera in Ucraina, asta va fi o noua invazie", care va antrena "un raspuns rapid, dur si unit al Stateor Unite si aliatilor nostri",…

