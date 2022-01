Presedintele chinez Xi Jinping a avertizat luni, 17 ianuarie, ca confruntarea globala dintre marile puteri ar putea avea „consecinte catastrofale”, intr-un discurs adresat Forumului Economic Mondial de la Davos, in Elvetia. Forumul de la Davos, considerat de mult timp cel mai bun loc de intalnire intre liderii de afaceri și politici sau societații civile, are […] The post „Consecințele catastrofale” ale confruntarii marilor puteri. Avertismentul Chinei la forumul de la Davos first appeared on Ziarul National .