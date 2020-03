Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie are nevoie sa aduca de urgenta muncitori in agricultura est-europeni, pentru ca altfel fructele si legumele de pe campurile tarii vor ramane neculese, potrivit The Guardian.

- Bilantul pandemiei noului coronavirus in Regatul Unit a crescut la 463 de morti - cu 41 mai multi intr-o zi - a anuntat Guvernul lui Boris Johnson. Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut de la 8.077 - cat era marti la 9.529 miercuri, a precizat intr-un comunicat Executivul. Parlamentul…

- Andrada D., o romanca plecata la studii in Marea Britanie in urma cu 5 ani, vorbește despre cum se adapteaza britanicii la „noua viața”, in plina pandemie de coronavirus. Regatul Unit și-a schimbat rapid abordarea pe durata acestei saptamani. Daca britanicii nu s-au aliniat inițial masurilor drastice…

- Guvernul de la Londra a facut public, miercuri, sistemul bazat pe 10 reguli care va fi aplicat de acum încolo în cazul muncitorilor din afara țarii, scrie Guardian. Granițele se închid astfel pentru instalatorii polonezi și constructorii români care lucreaza pe cont propriu.…

- Dupa ieșirea oficiala din Uniunea Europeana, Marea Britanie inasprește modalitațile prin care se poate obține viza, in special pentru muncitori. Astfel, Guvernul de la Londra introduce 10 noi reguli prin care muncitorii necalificați și cei care nu știu o boaba de engleza nu au ce cauta in Regat. Marea…

- Marea Britanie inchide ușa muncitorilor europeni necalificați și care nu vorbesc limba engleza, ca parte esențiala a noii legislații privind imigrația ce va pune capat unei epoci dominate de forța de munca ieftina importata din UE de fabricile, serele, hotelurile și resturantele din regat. Guvernul…

- Guvernul britanic a anuntat miercuri ca va prelua controlul complet al frontierelor "pentru prima data in zeci de ani" si ca va elimina "denaturarea" cauzata de libertatea de circulatie in Uniunea Europeana, informeaza The Guardian. Liderii din industrie au acuzat Guvernul de atac asupra economiei,…

- Marea Britanie va ”inchide robinetul” pentru forța de munca necalificata din afara țarii și va cere ca toți muncitorii straini calificați care doresc sa lucreze in Regat sa aiba o oferta de munca, sa indeplineasca condițiile salariale și cerințele legate de cunoașterea limbii engleze, relateaza Hotnews.…