Consecințele atacului Rusiei asupra portului Izmail de pe Dunăre. Prețurile cerealelor cresc la nivel mondial Rusia a atacat porturile de cereale ale Ucrainei in primele ore ale zilei de miercuri, inclusiv Izmail, un port interior de la Dunare aflat in apropiere de granita cu Romania, ceea ce a dus la cresterea preturilor mondiale la alimente, in timp ce Moscova isi intensifica utilizarea fortei pentru a reimpune o blocada a exporturilor ucrainene, scrie Reuters. Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca un siloz de cereale a fost avariat in portul dunarean Izmail din regiunea Odesa. "Cerealele ucrainene au potentialul de a hrani milioane de oameni din intreaga lume", a scris ministerul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

