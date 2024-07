Stiri pe aceeasi tema

- Asasinarea lui Ismail Haniyeh arata ca Israelul incearca sa se asigure ca Hamas nu va mai fi in masura sa guverneze din nou in Gaza, potrivit unui analist din Orientul Mijlociu, informeaza Sky News.

- Asasinarea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, a declanșat un val de reacții vehemente și proteste in intreaga lume musulmana și dincolo de ea. Incidentul, produs in Teheran și atribuit Israelului, a generat o creștere a tensiunilor in Orientul Mijlociu, atragand condamnari din partea țarilor și organizațiilor…

- Moartea liderului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, intr-un atac la Teheran, i-a facut pe locuitorii din Fașia Gaza sa se gandeasca cu ingrijorare la soarta lor, acum ca aceasta se afla doar in mainile...

- Abdul Salam, unul dintre fiii liderului politic al gruparii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, asasinat in noaptea de marti spre miercuri in Teheran intr-un atac atribuit Israelului, a declarat miercuri ca rezistenta miscarii islamiste nu se incheie cu asasinarea liderilor acesteia, informeaza…

- Moartea liderului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, intr-un atac la Teheran, i-a facut pe locuitorii din Gaza sa se gandeasca cu ingrijorare la soarta Fasiei, acum ca aceasta se afla doar in mainile liderului organizatiei din enclava, radicalul Yahya Sinwar

- Ismail Haniyeh, liderul politic al Hamas, a facut parte din aceasta organizație multe decenii, iar de cațiva ani a condus operațiunile politice ale gruparii din exil, devenind unul dintre cei mai vizibili lideri ai sai in timpul razboiului cu Israelul din Gaza.

- Președintele iranian Ebrahim Raisi a fost declarat mort in urma prabușirii elicopterului in care se afla, potrivit agentiei de știri Mehr, iar guvernul cauta cat mai repede un succesor, relateaza Sky News.Moartea lui Ebrahim Raisi marcheaza un moment important pentru Iran și pentru regiune și va indeparta…