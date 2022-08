Conpet a realizat în primul semestru un profit net de 34,1 milioane de lei, în creştere cu aproape 25% Cifra de afaceri a crescut cu 12,8% in primele sase luni, la 233,15 milioane de lei. Totalul cantitatilor transportate s-a ridicat in prima parte a anului la 3.416.000 tone, mai mult cu 2,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut. ”In primele 6 luni ale anului au fost transportate 3.416.000 tone de produse, cu 97.000 tone mai mult fata de aceeasi perioada a anului 2021. Din totalul de 1.543.000 tone de titei, condensat si gazolina provenite din productia interna, care au fost transportate si livrate catre rafinarii in semestrul I 2022, cantitatea de 528.000 tone a fost transportata pe calea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

