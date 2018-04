Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta irlandeza a artelor martiale mixte (MMA) Conor McGregor a fost inculpat pentru agresiune si huliganism de catre politia new-yorkeza, dupa ce a ranit joi un alt luptator dupa in timpul violentelor petrecute la prezentarea unui meci in Brooklyn, relateaza AFP Un purtator de cuvant…

- Tinerii, cu varsta de 20 si 21 de ani, au fost identificati de politisti ca fiind autorii unui furt mai putin obisnuit. Ei au furat mai multe indicatoare rutiere, iar pe o parte dintre ele le-au abandonat pe un teren agricol.

- Tinerii au fost prinsi cand incercau sa treaca de casele de marcat ale supermarketului fara sa achite doua aparate de ras, pe care unul dintre ei le ascunsese in imbracamintea pe care o purta.

- Partidul islamist AK a propus ideea prima data in 2004, la doi ani dupa ce a preluat puterea, ca parte a unor modificari mai ample ale codului penal. Dar propunerea nu a fost primita bine de opozitia secularista, iar oficialii UE au spus ca ar putea pune in pericol eforturile Turciei de a adera la blocul…

- Un copil din Irlanda a lipsit cel putin 243 de zile de la scoala, in decursul a trei ani, in ciclul primar. Acum, parintii baiatului risca sa fie amendati si sa ajunga la inchisoare, dupa ce au fost acuzați de Departamentul de Protectie a Copilului si Familiei in urma plangerilor primite in…

- Un barbat care a folosit serviciul Find My iPhone pentru a-si prinde nevasta infidela risca sa petreaca 15 ani in inchisoare. Aplicatii de acest fel sunt disponibile pentru ambele sisteme de operare mobile dominante, Android si iOS. Sean Donis, din New Jersey, SUA, o suspecta pe sotia lui, Nancy,…

- Celebra cântareața Shakira este acuzata de frauda fiscala în Spania. Fiscul a cerut Parchetului sa îi intenteze un proces cântaretei columbiene, pe care o acuza ca nu a declarat venituri de zeci de milioane de euro din perioada 2011-2014.Potrivit autoritatilor,…