Conopida este excelentă dacă vrei să slăbeşti. Află în ce reţete să o foloseşti Ea poate sa inlocuiasca cu succes cartofii și sa o folosești pentru a prepara un piure delicios alaturi de o bucata de carne la cuptor, deoarece vei reduce drastic numarul caloriilor fara sa simți senzația de foame. Conopida este saraca in carbohidrați, de aceea poate sa fie alegerea excelenta pentru oricine dorește sa scape de cateva kilograme in plus. De asemenea, conopida furnizeaza acizi grași omega-3 care imbunatațesc raspunsul corpului la insulina prin stimularea leptinei. Leptina este unul dintre hormonii care ajuta la menținerea unei greutați corporale normale și care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

