Connect2Recover și reducerea decalajului digital la ITU 2022 Bangkok In cadrul Huawei Connect 2022 Bangkok, Sameer Sharma, consilier principal la ITU, a discutat cu Huawei Connect Live pentru a vorbi despre abordarea sistematica a ITU de a reduce decalajul digital, despre inițiativa Connect2Recover a organizației și despre colaborarea ITU cu Huawei. Urmatoarea postare a lui Sameer Sharma se bazeaza pe interviu. Transformarea digitala se refera la utilizatori, tehnologii și date. Acesta este motivul pentru care abordarea conceptuala a ITU le pune pe acestea in centrul roții noastre a transformarii digitale ( Wheel of Digital Transformation ). Datorita interacțiunii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

