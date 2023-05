Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R a fost invitat la podcastul lui Radu Țibulca, unde a anunțat cand se va retrage din muzica. Artistul spune ca a avut și probleme de sanatate din cauza programului incarcat.Connect-R este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania și melodiile sale se aud mereu la radio. Cantarețul a…

- Familia barbatului a sunat la numarul de urgența 112 și a anunțat ca barbatul in varsta de 59 de ani s-a impușcat cu o arma tip airsoft cu bile de cauciuc, deținuta legal. La fata locului a ajuns o ambulanța cu medic și un echipaj SMURD care i-au acordat ingrijiri medicale și a fost transportat de urgența…

- Muzica lautareasca e in doliu! Soția lui Neluța Neagu, Carmen Stancioiu, s-a stins din viața in aceasta dimineața. Mesajele de condoleanțe aparute pe pagina de socializare a celebrului artist confirma trecerea in neființa a femeii alaturi de care Neluța Neagu a trait o frumoasa poveste de dragoste ani…

- Biserica ”Buna Vestire” din Botoșani a fost ințesata de oameni sambata la ora 13:00. Sute de credincioși s-au strans aici pentru a participat la a XIII – a ediție a ”Marșului pentru viața”.

- Separarea de Marius Elisei a facut-o pe Oana Roman sa reevalueze cele mai importante lucruri și decizii ale vieții sale. Influencerița s-ar vedea nevoita sa renunța la vila grandioasa pe care o deține in zona Tunari. Unde vrea sa se mute vedeta impreuna cu Isabela, fiica ei. Motivul pentru care Oana…

- Trecerea la ora de vara: cat de mult ne afecteaza viața și economia. Ceasurile se dau inainte Ora de vara 2023: Ceasurile se vor da inainte cu o ora la finalul lunii martie, atunci cand Romania trece la ora de vara. Motivul este acela ca se dorește o utilizare mai eficienta la luminii naturale. Cand…

- Anca Neacșu și soțul ei, Serkan Yaman, au decis sa mearga pe drumuri separate dupa 10 ani de casnicie, insa divorțul nu a fost nici acum finalizat, chiar daca actele au fost depuse in septembrie 2022. Anca Neacșu a luat o decizie radicala dupa separarea de partener și a spus motivul pentru care nu-și…

- Paul Precup, primarul liberal din Mogoșoaia, a anunțat prin intermediul unei postari pe facebook ca nu va mai candida la alegerile viitoare. Edilul iși motiveaza decizia, spunand ca a avut mai multe probleme de sanatate, iar moartea tatalui sau a fost factorul decisiv care l-au determinat sa puna…