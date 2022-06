Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul trecut, Cristina Cioran și-a botezat fetița, iar vedeta face acum primele declarații dupa marele eveniment din viața sa și a micuței Ema. Prezentatoarea susține ca aceasta nu a plans deloc și tot timpul a fost cu zambetul pe buze.

- Ioana Dichiseanu inca sufera dupa pierderea tatalui ei, care pentru ea a fost ca cel mai bun prieten. Se ințelegeau de minune și aveau o relație extrem de apropiata. Acum, la un an de trecerea in neființa a marelui actor, fiica lui, Ioana Dichiseanu, a vorbit despre ce simte fața pierderea suferita…

- Atacatorul a patruns duminica in biserica si s-a indreptat imediat catre preot, caruia i-a aplicat aproximativ 20 de lovituri de cutit, potrivit Le Point.Barbatul a avut timp sa atace și o calugarita, pe care a ranit-o usor. Cele doua victime au fost preluate rapid de catre pompieri, iar viata lor nu…

- Maia Morgenstern are motive de bucurie! Joi, 21 aprilie, fiica sa cea mica, pe nume Ana Isadora, implinește 19 ani. Actrița i-a transmis cele mai bune ganduri și prin intermediul rețelelor de socializare și ne-a dezvaluit cum va sarbatori. Maia Morgenstern are trei copii, de care este nespus de mandra.…

- Misty și Keo traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 7 ani și au impreuna o fetița, pe Arya, care le-a schimbat total viața. Recent, artsta a facut dezvaluiri emoționante despre familia ei. Cei doi interpreți formeaza unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbiz. „Avem grija sa avem…

- In aceasta luna, in ziua a treisprezecea, pomenirea sfantului mucenic Artemon.Sf. Mucenic Artemon s a nascut din parinti crestini, in Laodiceea, Siria, in prima jumatate a secolului al III lea. Inca de mic s a pus in slujba bisericii, fiind cititor timp de 16 ani.Pentru ravna sa Episcopul Sisinius l…

- Avocatul familiei Ghinescu, Crina Radu, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca polițistul Cristian Cioaca are un comportament corespunzator, civilizat și merge la Biserica pentru a se ruga. Aceasta susține ca Cristian Cioaca apeleaza la aceasta strategie pentru a putea fi eliberat condiționat…

- Ucrainienii nu-și pierd credința sub amenințarea bombelor: Un preot slujește intr-un adapost antiaerian transformat in biserica Ucrainienii nu-și pierd credința sub amenințarea bombelor: Un preot slujește intr-un adapost antiaerian transformat in biserica Multe aspecte ale vieții obișnuite din Ucraina…