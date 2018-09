Stiri pe aceeasi tema

- Ultima saptamana din luna august a inceput in forța la Antena 1, intrucat Razvan și Dani s-au intors din vacanța și promit distracție maxima in cel de-al XXIII-lea sezon al emisiunii.

- „Te cunosc de undeva!” revine din 8 septembrie, la Antena 1, cu cel de-al treisprezecelea sezon și noi concurenți dornici sa intre in jocul transformarilor. Connect-R, Mihai Traistariu, Romica Țociu, Alin Gheorghișan și Jean de Craiova vor urca in acest sezon pe scena de la „Te cunosc de undeva!”.

- Ca Delia este o artista cameleonica nu mai este de mult timp o noutate, dar de data asta jurata de la X Factor pare sa se fi intrecut pe sine. Aceasta a postat pe contul sau de Instagram cateva fotografii cu tinutele alese pentru primele zile de filmari ale noului sezon

- Gigi Becali a avut de ales intre doua variante strategice in vara aceasta: sa il demita pe Nicolae Dica, cel care a ratat titlul intr-un sezon in care FCSB pornea ca favorita certa, sau sa il pastreze pe antrenor și sa-l scape pe acesta de fotbaliștii capricioși din lot? Patronul vicecampioanei Romaniei…

- Copiii romanilor sunt din nou in fața dumneavoastra gata sa va cucereasca cu talentele lor. In cel de-al noualea sezon "Next Star", cei trei jurați sunt Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa. Cei trei artiști vor avea parte de momente unice din partea concurenților.

