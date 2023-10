Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Tudor Chirila se intreaba cați copii are artistul, deoarece este foarte discret cu viața sa privata. Cantarețul iși ține familia departe de ochii curioșilor și sunt rare ocaziile cand vorbește despre membrii familiei sale. Cați copii are Tudor Chirila Tudor Chirila este un nume cunoscut in…

- Horia Brenciu este unul dintre cei mai apreciați cantareți din Romania. Mulți nu știu ca artistul se mandrește și pe plan personal, nu doar pe cel profesional, avand o familie minunata și numeroasa! Iata toate detaliile despre solistul indragit de toți romanii Ți-ar putea placea și: Cum se ințeleg Theo…

- Alina Ceușan a facut declarații impresionante, cu care a surprins pe toata lumea. Vedeta a raspuns celor mai picante intrebari și a facut declarații la care nimeni nu se aștepta. Influencerița a dezvaluit cu cine s-ar fi casatorit daca nu era deja maritata. Barbatul este unul celebru! Cu cine s-ar fi…

- Dani și Gabriela Oțil traverseaza cea mai frumoasa perioada a vieții lor. Se iubesc ca in prima zi, au o relație armonioasa, iar recent și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu. Iar micuțul Tiago a venit pe lume pentru a completa in cel mai frumos mod posibil familia acestora. Iata imagini absolut…

- Dan Helciug a ales sa petreaca vacanța mare in nordul Greciei, in Asprovalta. Deși incendiile au ocolit acest loc de vis, totuși, in prima zi, el a fost martorul unor imagini apocaliptice, dupa ce fumul, adus de nori, acoperise brusc cerul. Soții Dan și Elena Helciug ne-au povestit, in exclusivitate…

- Mihai Morar a plecat impreuna cu soția lui, Gabriela, și cele trei fiice ale lor, Cezara, Mara și Roua, intr-o vacanța. Au preferat ca de aceasta data sa nu paraseasca Romania și sa exploreze frumusețile țarii noastre. Mihai Morar a impartașit pe rețelele de socializare mai multe cadre din vacanțe.…

- Numele sau este cunoscut pe scena politica din Romania. Chiar daca activitatea sa profesionala este urmarita indeaproape de unii, puțini sunt cei care știu ce ascunde viața ei privata. Gabriela Firea a facut publica o fotografie intima din familia sa. Cum arata copiii pe care ii are cu Pandele, David…