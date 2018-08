Connect-R și Misha au divorțat în secret acum un an Un nou divort in showbiz-ul romanesc! Cantarețul Connect-R a anunțat pe pagina sa de pe o rețea de socializare ca el și Misha, mama fetiței sale, nu mai formeaza un cuplu de peste un an. Nimeni nu a știut pana acum ca relația lor s-a destramat, așa ca anunțul a luat prin surprindere pe toata lumea. ”Nu obisnuiesc sa impartasesc lucruri atat de intime cu nimeni, dar nici sa gasesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an si 2 saptamani de cand am hotarat sa ramanem prietenii si parintii copilului nostru! Viata merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atat am avut de spus! Rog pe toata lumea inclusiv… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

