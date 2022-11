Stiri pe aceeasi tema

- In ediția a 6-a, din data de 15 octombrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18, Rona Hartner și Johny Romano s-au transformat in Cornelia Catanga. Cei doi artiști au interpretat piesa ”Mama mea e florareasa”. Iata ce reacții au avut jurații.

- Politistii rutieri au acționat pentru depistarea conducatorilor auto care au savarșit infracțiuni la regimul rutier. Aparatele etilotest au indicat consumul de alcool in 4 situații. In cazul unui șofer alcooltestul a inregistrat valori sub 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, așa ca acesta s-a ales…

- Un batran de 71 de ani a fost tras pe dreapta de polițiștii din Blaj. Ce au descoperit oamenii legii cand i-au cercetat mașina Un batran de 71 de ani s-a ales cu dosar penal pentru furt, dupa ce a fost tras pe dreapta de polițiștii din Blaj. Acesta a fost oprit pentru control, iar cand polițiștii s-au…

- Prima ediție a celui de-al 18-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! A fost caștigata de cuplul Emilian si Wrs, cu o transformare de senzatie in Queen. Spectaculosul joc al transformarilor a inceput in forța in cel de-al 18-lea sezon Te cunosc de undeva!, cu personaje dintre cele mai diverse, muzica…

- Emilian și WRS, reprezentatorul Romaniei la Eurovision 2022, fac echipa la „Te cunosc de undeva!”, show-ul de la Antena 1. Cei doi concurenți au avut parte de momente dificile inca din prima ediție. Cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce…

- Connect-R și Johny Romano au o relație aparte. Cei doi au devenit buni prieteni și colaboratori pe plan muzical. Johny Romano s-a facut remarcat in industria muzicala in urma cu doar 9 luni, cu piesa ‘’Na Janau’’. De cand au inceput colaborat pentru prima data impreuna, Connect-R și Johny Romano par…

- Transforming show-ul Te cunosc de undeva! a ajuns la majorat! Cel de-al 18-lea sezon al show-ului de la Antena 1 aduce pe scena o noua serie de artisti #NascutiPentruSpectacol. Provocari majore, transformari majore si surprize majore sunt doar cateva dintre ingredientele #tcdu18, care va putea fi urmarit…

- Polițiștii au acționat, miercuri dupa-amiaza, la Cluj-Napoca, pentru reducerea riscului rutier in randul participanților la trafic și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.