Connect-R și-a uimit fanii cu un clip postat pe Instagram în care apare tatăl său Connect-R a reușit sa-și surprinda din nou fanii pe rețelele de socializare. Celebrul artist se afla de cateva zile la mare impreuna cu fiica și cu tatal sau. Printre clasicele postari cu cocktail-ul pe plaja, cantarețul a distribuit pe pagina sa de Instagram un filmuleț in care tatal sau, de 65 de ani, demonstreaza ca inca mai poate sa faca exerciții fizice pe care o persoana de varsta lui nu ar fi capabila sa le execute. Citește gratuit ediția de august a revistei Unica. O gasești AICI In clip se poate vedea cum tatal lui Connect-R executa o saritura altletica perfecta. “La ‚doar’ 65 ani, tata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

