Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Eremia s-a desparțit de iubita dupa doar cateva luni de relație. Fratele Alinei Eremia a anunțat in direct, la TV, ca este din nou singur. Artistul era intr-o relație cu Maria, fosta concurenta la „Puterea Dragostei”. Deși parea foarte indragostit de ea, povestea lor de dragoste a ajuns la final…

- Cu o luna inainte, Mircea Eremia vorbea despre planurile de viitor pe care le avea cu iubita lui, dar povestea lor de dragoste s-a incheiat intre timp. Cantarețul a anunțat la Antena Stars ca este din nou singur, in urma cu puțin timp.

- E greu sa ții pasul cu viața amoroasa a lui Jador. Uneori e atat de complicata, incat nici el insuși nu gasește o explicație buna. Intr-un interviu pentru Antena Stars, cantarețul a marturisit ca este cumva prins intre fosta și actuala iubita, iar concluzia lui a fost ca „iubește pacatul”.

- Veste mare in showbiz. Culița Sterp și mama fiului sau, Daniela, s-au logodit. Cantarețul i-a adresat marea intrebare partenerei sale in Turcia, mai exact in Cappadocia, acolo unde se aflau la filmarea unui videoclip.

- Armin Nicoara a facut marele pas de a o cere in casatorie in mod oficial pe iubita lui, Claudia Puican. Cantarețul a facut primele declarații pe aceasta tema la Antena Stars și a dezvaluit cum a planuit intregul eveniment. Iata care a fost reacția tinerei!

- Presupusul ucigaș al tinerei gasite fara suflare pe un camp din Bihor a fost prins de polițiști. Individul se ascundea in vagonul unui tren de marfa din Oradea. A fost incatusat si dus la Parchet, cu propunere de arestare preventiva. Desi criminalistii au gasit geanta victimei in masina lui, barbatul…

- In urma cu doua saptamani, Bogdan Mocanu a fost atacat intr-un club de fițe din Mamaia de doi indivizi. Cantarețul s-a ales cu o rana destul de grava la braț, insa a ales sa nu depuna plangere la Poliție impotriva celor doi agresori. In casa celor doi indivizi au fost gasite mai multe arme albe, macete,…

- Luis Gabriel și Haziran au facut turul casei lor reporterilor Antena Stars. Viitoarea mamica este cea care s-a ocupat de amenajare, iar partenerul ei este foarte mulțumit de rezultat. Cantarețul a aratat publicului și camera lui „secreta”.