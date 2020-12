Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca mai tot timpul s-au afișat ca fiind prieteni, intre Alex Velea și Connect-R a existat un conflict major pe care aceștia l-au traversat dupa mulți ani in care nu și-au vorbit deloc. Nu se cunosc nici pana acum motivele, insa potrivit surselor ar fi vorba despre interpretarea hitului care i-a…

- Alex Velea a gasit soluția, pentru a avea mai multaactivitate muzicala, in plina pandemie de coronavirus. Acesta are succes cu unnou stil muzical, „trapanele”. „Trapanele' este mix intre melodiile trap și manele și pare ca i-au adus succesul mult visat in lipsa concertelor. Cu toate acestea, au aparut…

- Pana ca pandemia sa inșface toate domeniile, piața muzicala din Romania era pe un trend ascendent, cu multe evenimente și cu organizatori dornici de perfecționare. Deși cu taxe in continuare mari, prețul mediu pe bilet creștea simțitor. Aveau și material, caci și artiștii romani se depașeau pe sine,…

- Andreea Esca a intervenit in acest scandal și a incercat sa o faca pe fiica sa sa ințeleaga ca a exagerat și ca certurile din mediul online nu o vor ajuta cu nimic. Astfel, i-a interzis sa mai fie implicata in conflictul care a zguduit lumea showbiz-ului. "Andreea este o femeie cerebrala și…

- “Razboiul” anului in muzica face victime colaterale. Dupa ce s-a certat cu Mario Fresh, Lino Golden si Abi Talent, iubitul Antoniei si-a concediat si impresarul. Alex Velea l-a furat acum pe cel mai dorit om din showbiz. Alex Velea il are ca impresar pe cel mai dorit om din showbiz Cum Madalin Moșoiu…

- Abi Talent continua razboiul cu Alex Velea. Punctul nevralgic a fost de aceasta data Mathias Alexandro alias Blackmatias, noul favorit al lui Alex Velea și parte a grupului ”Golden Gang”. Tanarul artist a ieșit ”șifonat” din aceasta poveste, dar gestul lui a fost, totuși, apreciat de mentorul sau. Scandalul…

- Abi Talent continua sa arunce bomba dupa bomba in scandalul anului! Artistul a dezvaluit motivul pentru care Lino Golden și Alex Velea s-au certat! ”Regele Romaniei” l-a desființat pe iubitul Antoniei in mediul online! De la ce a pornit, de fapt, intreaga cearta?Abi Talent arunca din nou in…

- Dupa ce Lino a postat pe rețelele de socializare un mesaj dedicat Antoniei și lui Alex Velea, artista a rabufnit! Antonia a dat de pamant cu Lino și l-a tras la raspundere, susținand ca este fals. Ce mesaj a postat vedeta pe contul de Instagram?