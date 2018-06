Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R "i-a serbat, ieri, ziua de na"tere. De"i, cand spunem cE "i-a ~serbat-o, vorbim la figurat. Artistul a mErturisit cE nici nu s-a pus vorba de o petrecere: nu au existat cantEri "i nici mEcar un tort cu lumanEri!

- Zi de sarbatoare in familia Andreei Mantea! Baiețelul ei a implinit 3 anișori, iar prezentatoarea TV i-a organizat micuțului o petrecere pe cinste. (Promotiile zilei la monitoare) Cel mai mare vis al Andreei Mantea s-a implinit in urma cu 3 ani, atunci cand vedeta a devenit mamica. Prezentatoarea TV…

- In perioada in care era maritata cu baschetablistul Tiberiu Dumitrescu, Anamaria Prodan și-a cumparat o casa in Las Vegas, pe care a platit 200.000 de dolari. Intre timp, actualul soț, laurențiu Reghecampf, i-a facut cadou o alta casa, tot in Las Vegas, insa mult mai scumpa. Prima locuinta pe care…

- Un profesor universitar a trimis o bomba drept cadou de nunta in India și a ucis mirele, un inginer de software proaspat casatorit, și a ranit-o pe soția acestuia. Barbatul a recurs la acest gest extrem fiind nemulțumit ca mama mirelui a fost promovata in locul sau intr-un post de la colegiul la care…

- Anamaria Prodana trait emoții puternice și nu și-a putut stapani lacrimile, dupa ce a primit un dar neașteptat din partea Prințesei Lia și a Printului Paul. Și asta pentru ca totul are legatura cu mama vedetei. Impresara a impartașit momentul pe o rețea de socializare. Va reamintim ca Ionela Prodan…

- Cel mai emblematic solist din pop rock-ul romanesc, Dan Bittman implinește astazi 56 de ani pe care-I sarbatorește prin munca, pe scena, caci Edy Petroșel, vechiul sau prieten și bateristul trupei Holograf i-a facut cadou, dupa cum ne spune artistul, un concert. ”Cum ma simt bine, bine, am inceput pregatirile…

- O tanara a trecut prin clipe de groaza dupa ce sotul i-a retezat mana cu un topor. Desi credea ca va ramane mutilata pe viata, femeia a primit recent un cadou cat se poate de incredibil. Din cate se pare, ea isi va putea folosi membrul normal, chit ca nu mai spera deloc la acest […] The post Sotul a…