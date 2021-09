Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R se confrunta cu probleme de sanatate la „Asia Express”. Dupa ce a avut o criza de spondiloza, acum artistul a observat ca starea sa se inrautațește. Artistul a fost nevoit sa opreasca proba din cauza durerilor pe care le avea. Cuza și Emi, Zarug și Lorelei, Connect-R și Shift s-au luptat pentru…

- Inca de la ”batalia” pe care a purtat-o cu Mihai Petre in prima ediție de la Asia Express - Drumul Imparaților, Connect-R a marturisit ca are probleme de sanatate care ii cam dau batai de cap. In Istanbul, cantarețul a avut parte de momente de panica din cauza problemelor de sanatate pe care le are,…

- „Asia Express” sezonul 4 a continuat cu o noua ediție luni, 20 septembrie. De data aceasta, Connect-R și Shift au fost puși intr-o situație neașteptata, in timp ce iși cautau cazare pentru o noapte.Cei patru concurenți se plimbau deja de mai bine de patru ore pe strazile acelui oraș incercand sa convinga…

- Cuza și Emy de la Noaptea Tarziu sunt una dintre echipele dornice de aventura din cursa sezonului 4 Asia Express , show ce are premiera pe 18 septembrie, de la 20:00, pe Antena 1. Energici și extrem de entuziaști, cei doi prieteni au intrat in competiție cu o mentalitate de invingatori, insa nenumaratele…

- Connect-R participa la „Asia Express” alaturi de bunul sau prieten Shift. Artistul a povestit ce i s-a intamplat pe „Drumul Imparaților” și cum a dat piept cu realitatea. Connect-R a marturisit ca experiența in show-ul de la Antena 1 l-a facut sa priveasca diferit lucrurile de acum inainte. Au mai ramas…

- Momente de panica și haos in Afganistan. Sute de oameni se inghesuie pe aeroportul din Kabul, in incercarea de a fugi din țara. Oamenii recurg la gesturi disperate, unii dintre ei se agața de roțile avionului sau chiar de aripile acestuia.

- Probleme se țin scai de Liviu Dragnea. Proaspat eliberat de inchisoare, dupa mai bine de doi ani de detenție, fostul lider PSD a ajuns la spital. La indemnul iubitei sale, Irina Tanase, și al prietenului sau, Codrin Ștefanescu, fostul lider social-democrat și-a facut mai multe analize. „Dupa multe insistențe,…

- Noua perechi de vedete au pornit in aventura vieții lor in Asia Express. Sezonul 4 ii poarta in Turcia, Azerbaijan și Georgia, pentru a caștiga marele premiu de 30.000 de euro, dupa ce vor parcurge Drumul Imparaților. Ce au pațit Shift și Connect-R in Asia Express 4. Asia Express. Connect-R și Shift…