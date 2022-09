Stiri pe aceeasi tema

- Hillary Clinton a marturisit in cadrul unei emisiuni ca ea și Bill Clinton și-au uitat fiica, la Kremlin, in timpul unei vizite de stat in Rusia, cand președinte era Boris Elțin, conform People.

- Irina și Razvan Fodor au plecat intr-o vacanța spectaculoasa alaturi de fiica lor. Cei trei s-au decis sa calatoreasca in mai multe țari, iar micuța lor a fost extrem de entuziasmata de acest lucru.

- Imediat dupa ce a terminat filmarile pentru emisiunea pe care o prezinta la Antena 1, "Mireasa", Simona Gherghe a plecat in vacanța. Aceasta nu a plecat singura, ci alaturi de soțul ei. Prezentatoarea TV se bucura de o vacanța departe de Romania.

- Gina Pistol și Smiley se pot declara impliniți pe absolut toate planurile, deoarece au o fetița minunata, Josephine Ana Maria, iar pe plan profesional au o cariera de succes. Ei bine, cei trei au plecat acum in vacanța, iar prezentatoarea TV a postat o fotografie emoționanta cu Smiley și fetița lor,…

- Familia regala a Spaniei este zilele acestea in vacanta si a plecat de la Madrid in insula Mallorca. Regele Felipe, sotia sa, regina Letizia și cele doua fiice ale lor, Lenor și Sofia, au abandonat tinutele sobre și au iesit la o plimbare pe strazile din orașul Palma.

- Au fost clipe de panica pentru Simona Gherghe dupa ce fiica ei a avut nevoie de ingrijiri medicale in vacanța mult așteptata. Prezentatoarea de la Antena 1 a plecat sa se relaxeze dupa un sezon incarcat la TV alaturi de intreaga familie, insa a fost nevoita sa apeleze la medici. Simona Gherghe, probleme…

- Oana Roman radiaza de fericire in aceste momente, ceea ce nu este de mirare daca ne gandim unde se afla in aceste momente. Vedeta a decis ca este timpul sa profite de sezonul estival, așa ca și-a luat fiica și a plecat in Franța, țara ei de suflet. Asta nu este tot insa, pentru ca are și o plaja preferata.…

- Oricine și-ar dori sa poata pleca, oricand, in vacanța, fara sa fie nevoit sa suporte costuri materiale, nu-i așa? Ei bine, intr-o anumita țara din Europa poți sa calatorești gratuit, fara sa te gandești la cheltuielile extra. In acest stat, ai mari șanse ca majoritatea sau chiar totalitatea cheltuielile…