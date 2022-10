Stiri pe aceeasi tema

- George Simion si simpatizatii AUR au blocat, duminica, circulatia in Bucuresti, pentru un protest ce a primit autorizatie de „functionare” de la ora 12 pana la 23. La miting, sunt asteptate circa 5.000 de persoane. AUR nu vrea sa-si asume protestul Este de asteptat ca oamenii sa porneasca in mars spre…

- In prezent in casa ei traiesc nu mai puțin de 10 animale, pe care le iubește extrem de mult și pe care nu le-a putut lasa pe strada. Ruby, caci despre ea este vorba, a demonstrat de zeci de ori cat este de altruista și de saritoare, insa puțini sunt cei care știu prin cate trece cantareața dorind sa…

- Toate doamnele si domnisoarele care au trecut astazi prin zona Unirii din Bucuresti au avut parte de o surpriza neobisnuita. Juno si Mario Fresh le-au oferit lalele, insa stati sa vedeti ce motiv se afla, de fapt, in spatele acestui gest, dar si ce legatura are cu fosta partenera de viata a lui Juno,…

- Timp de doua zile, in perioada 17-18 septembrie, circulația rutiera pe cateva strazi din municipiu va fi restricționata. Restricțiile de cirulație sunt cauzate de organizarea in parcarea din spatele Primariei Zalau a Festivalului Minoritaților Naționale. Potrivit unei informari a Primariei Zalau, circulația…

- Antonia este mama de 3 copii, dar nu uita cum se distreze. Ar fi fost și greu, avand in vedere ca este o artista destul de cunoscuta, apreciata și cautata. Iubita lui Alex Velea petrece pe cinste in cluburile din Capitala alaturi de oameni importanți din industria muzicii, Cum au surprins-o paparazzii…

- Autoritatile din Sibiu anunta supraaglomerare pe Transfagarasan, dupa ce mai multi soferi au parcat pe carosabil si au blocat circulatia. Reprezentantii Politiei Sibiu au transmis un mesaj ironic pe retelele de socializare si anunta amenzi.

- Lili Sandu a plecat in Grecia, in vacanța, impreuna cu familia ei, insa la intoarcere a avut parte de momente de coșmar. Vedeta a povestit pe Instagram prin ce situație a trecut. Și-au dorit sa petreaca concediul in Grecia alaturi de niște prieteni, astfel ca vacanța a fost organizata din timp. Lili…

- In week-end-ul trecut, cateva semafoare de pe strada Mihai Viteazu din Chisinau au fost schibate cu altele noi. Si se pare ca fie muncitorii au incurcat nitel schema de amplasare, fie cel care a proiectat schema a admis erori, scrie piataauto.md .