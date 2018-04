Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la patru zile de la venirea pe lume a celui de-al treilea copil al cuplului regal, Palatul Kensington a anunțat care este numele ales pentru cel mai mic prinț al Ducesei și Ducelui de Cambridge. Cu toții au fost uimiți sa afle ca bebelușul poarta trei prenume, iar unul dintre ele este la fel…

- Invitat la o emisiune TV, dupa ce ieri a aparut in presa faptul ca Misha a adus in discuție divorțul, Connect-R a facut dezvaluiri din intimitatea lor. Artistul nu și-a ascuns surprinderea marturisirilor facute de frumoasa lui soție, el spunand ca: “Nu știam, nu ma intreaba inainte sa dea interviuri”.…

- Andreea Spataru a nascut un baiețel perfect sanatos. Fosta asistenta tv a adus pe lume cel de-al doilea copilaș și a facut publica prima imagine cu micuțul. Blondina arata foarte bine și este extrem de fericita. Andreea Spataru a nascut și se simte excelent! La doar cateva ore dupa ce a adus pe lume…

- La aproape cinci ani de cand a devenit soția lui Connect-R, Misha a facut marturisiri din intimitatea familiei sale. Artista a recunoscut ca a vorbit cu tatal fiicei sale despre divorț in urma problemelor care au aparut in relația lor. Misha și Connect-R au spus un “Da!” raspicat in fața ofițerului…

- Șoferul unei curse preorașenești RATB a starnit indignarea marți, pentru felul in care a condus autobuzul companiei de transport public. Conducatorul auto a fost fotografiat de calatori vorbind la telefon, fara nici o alta grija! In imaginile trimise pe binecunoscuta adresa [email protected] se poate observa…

- Misha și-a surprins de curand fanii cu o noua tunsoare și nu oricare. Soția lui Connect-R a dat dovada de mare curaj și s-a ras in cap. A renunțat la parul lung pentru a adopta un look nonconformist și se pare ca a fost pe placul publicului. In ultima perioada, Misha și-a tot schimbat look-ul […] The…

- Nicoleta Luciu s-a retras de ceva vreme din showbizul autohton, bruneta a decis sa paraseasca Bucureștiul și sa se mute la Miercurea Ciuc, acolo de unde provine soțul ei, impreuna cu toata familia. Bruneta a trecut prin mai multe greutați și a vorbit deschis despre problemele care exista intr-o casnicie,…

- Nicoleta Nuca a facut dezvaluiri, dupa ce s-a spus ca are un nou iubit, mai mult, ar fi insarcinata. Vedeta a vorbit in premiera despre iubitul ei și a mai anunțat de ce si-au tinut relatia la secret. „E foarte bine. Sunt foarte multumita de aceasta relatie, atat o sa spun, chiar sunt foarte multumita.…