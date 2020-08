Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R este unul dintre cei mai indragiți artiști de la noi. Fanii știu aproape totul despre el, pentru ca este foarte activ pe rețelele sociale. Cantarețul posteaza zilnic Instastory-uri prin intermediul carora ii ține pe aceștia la curent cu tot ce se intampla in viața lui de zi cu zi.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN11 Targu Secuiesc – Onești, in localitatea Oituz, județul Covasna, a avut loc o coliziune frontala intre un autoturism și un autotren. Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea Oituz, in care au fost implicate…

- Connect-R i-a uimit pe unii dintre fanii sai cu un mesaj aparte. Cantarețul a atins un subiect sensibil pentru romani, credința. Ce a spus cunoscutul cantareț despre Hristos? Connect-R, mesaj despre Hristos Cunoscutul cantareț a recunoscut de cateva ori in interviurile de-a lungul timpului ca știe și…

- O persoana și-a pierdut viața, iar alta a fost transportata la spital in stare grava, in urma unui accident produs sambata dupa-amiaza, pe strada Garlei din Ploiești, in care o mașina a fost lovita de un tren. Momentul impactului a fost surprins live și transmis pe rețelele sociale de pasagerul din…

- Lupu Rednic a povestit plangand drama prin care a trecut. Cantarețul afișeaza mereu un zambet larg pe fața, insa, indragitul artist a trait o drama in copilarie. Artistul a dezvaluit ca mama sa a facut inchisoare. Lupu Rednic a povestit drama vieții lui plangand. Mama artistului a facut doi ani de inchisoare…

- Vara a venit cu o schimbare de look majora pentru Connect-R. Artistul, renumit pentru faptul ca se ține tare de „frezele” sale, a trecut acum la un nou capitol, iar reacțiile fanilor au fost imparțite!

- In timp ce preocuparea multor romani a fost, zilele acestea, cum vor sta la terase si cum vor face plaja pe litoral, antreprenorii din Romania care si-au vazut afacerile inchise de pandemie au muncit pe branci incercand sa-si reinventeze business-urile astfel incat sa nu ajunga faliti la finalul crizei.…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe un drum din Olanda. Un microbuz in care se aflau 9 romani s-a izbit puternic de un autoturism, iar doi dintre ei și-au pierdut viața.