Connect-R, dezvăluiri despre perioada când era dependent de droguri: "Mă dureau organele din mine!" Connect R a facut in premiera dezvaluiri despre dependența de droguri cu care s-a luptat timp de șase ani! Solistul susține ca ajunsese sa-și injecteze cocaina zilnic. Interpretul piesei "Vara nu dorm" recunoaște ca a fost dependent timp de șapte ani de cocaina, alaturi de colegii lui de cantari. „M-am...

- Connect R a facut in premiera dezvaluiri, in emsiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, despre dependența de droguri cu care s-a luptat timp de șase ani! Solistul, impreuna cu alți șase colegi, ajunsesera sa-și injecteze cocaina zilnic, potrivit click.ro.Connect-R a trait un coșmar din cauza drogurilor.…

- Invitat in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, Connect-R a vorbit și despre dependența de substanțe interzise. Artistul a indemnat pe toata lumea sa nu cada in aceasta capcana din care el s-a salvat cu greu. In urma cu mai mulți ani, cantarețul a recunoscut ca a avut probleme cu drogurile.…

