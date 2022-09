Reacția lui Connect-R vine dupa ce preotul Visarion Alexa a fost reținut saptamana trecuta in urma acuzațiilor de agresiune sexuala ale unei femei. In ultimele zile au aparut mai multe informații despre alte femei care ar fi fost harțuite sexual de cunoscutul preot din Capitala.pentru onnect-R și-a expus opinia pe rețelele de socializare, dupa ce preotul Visarion Alexa a fost reținut de oamenii legii in data de 16 septembrie 2022. O femeie in varsta de 37 de ani a marturisit faptul ca a fost agresata sexual de catre parinte. De asemenea, recent, o alta femeie a facut o marturisire, sub anonimat,…