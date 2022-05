Connect-R a recunoscut motivul rupturii de Alex Velea: «Eram frustrat pe treaba asta»

Stiri pe aceeasi tema

- TJ Miles a facut destainuiri despre relația dintre el și Alexandra Duli, iar Faimosul a recunoscut ca ii place de fosta concurenta Survivor, intrucat frumoasa blondina deține cateva atuuri care i-au atras in mod special atenția. Experiența Survivor l-a ajutat pe TJ Miles sa evolueze și sa fie recunoscator…

- Adela Popescu și Radu Valcan au oferit detalii inedite despre relația lor care dureaza de peste 12 ani. Cei doi actori au povestit momentele de cumpana prin care au trecut de-a lungul timpului și cum gestioneaza gelozia. Prezentatoarea de la ,,Vorbește Lumea” a dat din casa despre periodele dificile…

- Echipele de salvare ajunse la fata locului nu au mai putut face nimic pentru unul dintre pasageri, care a decedat. Un accident grav s-a produs marti dimineata, 24 mai, pe raza comunei Cotnari, in judetul Iasi. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a iesit de pe carosabil, oprindu-se…

- O banala cerere a unui politist local, care i-a solicitat unui sofer sa plece dintr-o statie de microbuze, a determinat o reactie violenta a conducatorului auto. Un eveniment mai putin obisnuit a avut loc in dimineata zilei de 17 mai 2022, intr-o statie de microbuze de la complexul comercial Orion din…

- Primarul Gibilan vrea sa fie boanghina! Acu’ sa nu cumva sa intelegeti ca acesta vrea sa isi renege obarsiile stramosesti, ci pur si simplu vrea sa se inscrie in… UDMR. Asa s-a destainuit acesta liberalilor adunati in fata Primariei ca sa admire lalelele. Motivul nu il stim, dar probabil ii place cum…

- La Invierea Mica din Piata Sfatului s-au strans mii de brasoveni care au ascultat Evanghelia in romana si alte sapte limbi. Brasovenii au luat, si in acest an, Lumina Sfanta adusa de la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim. O delegatie speciala a adus Lumina sambata seara, cu escala la Bucuresti.…

- ȘEDINȚA EXTRAORDINARA… Primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, i-a convocat, ieri, de urgența pe consilierii locali. Motivul: prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație (CA) din cadrul societații de transport public local Transurb. Acesta și-a motivat propunerea prin faptul ca…

- Considerata a fi una din cele mai frumoase vedete din showbiz-ul romanesc, Antonia a devenit, dupa cum recunoaște chiar Catalin Maruța, marul discordiei dintre moderatorul PROTV șisoțul Antoniei, Alex Velea. Se pare ca totul ar fi ineput dupa apariția unei rubrici picante in cadrul emisiunii „La Maruța”,…