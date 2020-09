Connect-R a ajuns pe mâna medicilor. Ce a pățit artistul Connect-R și-a pus fanii pe jar dupa ce a facut un Insta Story in care anunța ca se afla la un cabinet medical. Se pare ca artistul a fost nevoit sa se prezinte la medic din cauza unei probleme de sanatate mai vechi pe care, in ultima vreme, a resimțit-o mult mai acut. Este vorba despre spondiloza cervicala (o degenerare a coloanei vertebrale), afecțiune ce provoaca dureri insuportabile in zona spatelui și poate avea urmari grave daca nu este tratata in mod corespunzator. Cum singura soluție pentru ameliorarea durerilor cauzate de spondiloza este fizioterapia, Connect-R s-a dus la medicul kinetoterapeut… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu a ieșit la o plimbare de seara cu prietenii ei și a avut parte de o experiența neplacuta. Aceasta a cazut și a fost la un pas sa iși rupa piciorul. O plimbare cu gașca pe trotinetele electrice, miercuri seara, s-a lasat cu momente de panica pentru Ana Baniciu și prietenii ei. Aceasta a…

- Connect-R se confrunta de ceva timp cu o spondiloza cervicala și a ajuns de mai multe ori la spital. De data asta, artistul le-a transmis fanilor ca starea lui de sanatate este mai buna, in urma ședințelor, insa durerile au fost foarte mari.Connect-R le-a transmis internauților sa aiba grija lastres,…

- "Pandemia asta ne-a schimbat hotarele spirituale. Ne-a dus de la agonie la extaz, ca sa ne arunce iar in ghiarele abisului. Intr-o zi normala trecem prin toate starile cunoscute si mai adaugam cateva noi, care ne inspaimanta doar pentru nu stiam ca suntem capabili de ele. Il invocam pe Dumnezeu de parca…

- Carmen Grebenișan are o problema de sanatate de care nimeni nu știa pana acum. Frumoasa vedeta are o viața activa pe rețelele de socializare și, așa cum și-a obișnuit fanii sa le impartașeasca fel de fel de lucruri din viața sa, a facut , de curand, o destainuire printr-un Insta Story legata de probeleme…

- Dupa desparțirea de Andreea Balan , George Burcea a decis sa se concentreze mai mult pe cariera. Burcea e mai hotarat ca niciodata sa se dezvolte pe plan profesional poate și ca sa uite de suferința produsa de ruptura de Andreea și de cele doua fete pe care le are impreuna cu ea. Chiar daca actorul…

- Robert Negoița a anunțat pe rețelele de socializare ca s-a simțit rau și a facut testul pentru COVID-19. Rezultatul a fost pozitiv, iar acum politicianul primește tratament. Primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a transmis pe Facebook ca are COVID-19. Acesta a povestit ca primele simptome…

- Interviul oferit de Andreea Esca in care recunoaște ca atat ea, cat și soțul și fiul sau, au fost infectați cu COVID-19, a imparțit țara in doua tabere. In timp ce unii empatizeaza cu spusele prezentatoarei de știri de la Pro Tv, alții o critica, ba mai mult de atat, o acuza ca nu ar spune adevarul.…