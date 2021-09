Stiri pe aceeasi tema

- Biroul National al USR PLUS a decis, vineri, organizarea congresului din 2-3 octombrie in conditii de maxima siguranta, cu maxim 150 de persoane simultan in sala mare de la Romexpo, arata un comunicat de presa al partidului.

- Biroul Național al USR PLUS a decis, vineri, organizarea congresului din 2-3 octombrie in condiții de maxima siguranța, cu maxim 150 de persoane simultan in sala mare de la Romexpo. La congresul USR PLUS...

- Dacian Cioloș a caștigat primul tur al alegerilor din USR PLUS cu 46% din voturi, in timp ce Dan Barna a obținut 43,9%. Cel de al treilea candidat, Irineu Darau, a obținut 10,1%. Pentru ca niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1 va fi organizat al doilea tur de scrutin. „Din 44.114 colegi cu drept…

- Astazi, 23 septembrie, s-a incheiat primul tur al scrutinului intern pentru alegerea președintelui USR PLUS: au votat 32.815 (74.4%) din totalul de 44.114 electori, anunța formațiunea. Rezultatele exprimate sunt urmatoarele: Dacian Cioloș: 15.111 (46.0%); Dan Barna: 14.404 (43.9%); Irineu Darau: 3.300…

- Rezultatele alegerilor interne pentru presedintia USR PLUS urmeaza sa fie anuntate joi, in jurul pranzului, la finalul procesului de vot desfasurat online, pe parcursul unei saptamani. Membrii USR PLUS aleg noul presedinte ale partidului rezultat in urma fuziunii dintre USR si PLUS. Rezultatul scrutinului…

- Procesul de votare online pentru șefia USR PLUS, care a inceput miercuri dimineața, a fost stopat la amiaza in urma unei decizii a Biroului Național, a declarat pentru G4Media.ro Ionuț Moșteanu, purtator de cuvant al partidului. Motivul opririi procesului de vot a fost faptul ca au fost lasați sa voteze,…