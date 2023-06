Stiri pe aceeasi tema

- Liderul REPER Dacian Ciolos a afirmat ca liderii USR si Forta Dreptei, Catalin Drula si Ludovic Orban, sunt deranjati de plecarea sa din USR, insa nu ii deranjeaza faptul ca au distrus o coalitie si au iesit in aplauze de la o guvernare care ar fi trebuit sa reformeze Romania. „Pe domnii Orban si Drula…

- Kelemen Hunor le-a urmat celor de la USR, la Congresul acestui partid, „bine v-am gasit dupa aterizarea noastra fortata, voi cunoasteti sentimentul" si a precizat ca nu trebuie sa explice cum e cand ai facut treaba si te trezesti pe peron. Presedintele UDMR a mai afirmat ca cea mai mare greseala este…

- Peste 800 de delegati din intreaga tara se reunesc, sambata, la Bucuresti, pentru congresul Uniunii Salvati Romania, formatiunea urmand a stabili strategia pentru anul electoral 2024. ”Uniunea Salvati Romania organizeaza in data de 17 iunie 2023 un congres politic, care va reuni 800 de delegati din…

- Nu s-a ajuns la un consens in cadrul negocierilor cu PSD si PNL in vederea formarii viitorului guvern, prin urmare liderii UDMR au decis sa scoata partidul de la guvernare. UDMR a decis sa fie mai flexibila si sa primeasca ministerele Energiei si Mediului, dar daca nici aceasta oferta nu se va concretiza,…

- UDMR a decis sa iasa de la guvernare. Hunor: „Nu am reusit sa ajungem la un consens” UDMR a decis sa iasa de la guvernare. Hunor: „Nu am reusit sa ajungem la un consens” Kelemen Hunor, președintele UDMR, a anuntat ca formațiunea sa a decis sa iasa de la guvernare și a enumerat motivele pentru care s-a…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat in cadrul unei conferinte de presa ca liderii coalitiei de guvernare au decis impreuna sa continue in aceasta formula cu Nicolae Ciuca premier si sa dea un raspuns exact asa cum doreste societatea, conform Agerpres.roIn momentul in care noi am format aceasta…

- Congresul național al Uniunii Naționale Maghiare din Romania a debutat, vineri, la Timișoara, cu o parte mai mult decat oficiala. Oaspeți de vaza ai liderului Kelemen Hunor au fost șefii celor doua partide cu care formațiunea guverneaza, PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca. Cei doi invitați,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, dupa ce Agentia de rating Fitch a reconfirmat ratingul Romaniei si a revizuit perspectiva de tara de la negativa la stabila, ca aceasta este diferenta intre actuala coalitie de guvernare si dezastrul facut „niste gnomi guralivi de dreapta”.„De la negativ la stabil!…