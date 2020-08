Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Dan Barna: "Unirea este un pas firesc" Dan Barna a anuntat printr-un mesaj publicat pe Facebook ca USR si PLUS au fuzionat. "In urma cu puțin timp Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS.



Am fost impreuna de la inceput, am fost puternici in alianța, unirea este un pas firesc.



Este ceea ce și-au dorit membrii noștri, este ceea ce ne-a cerut electoratul.



Impreuna suntem și mai hotarați sa luptam pentru idelurile și principiile noastre, iar voința noastra de a schimba Romania in bine este incepand de astazi și mai puternica.



