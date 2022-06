Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a avertizat ca SUA se va confrunta cu o crestere substantiala a infectiilor cu Covid-19 in aceasta toamna, pe masura ce imunitatea data de vaccinurile actuale scade si varianta Omicron se transforma in subvariante mai transmisibile. SUA au nevoie de…

- Taiwan este ingrijorat de posibile intarzieri ale comenzilor sale de armament din SUA. Razboiul din Ucraina și furnizarea de arme americane forțelor președintelui Volodimir Zelenski este unul din motive. In perioada 2017-21, și spre deosebire de administrația mai degraba prudenta a președintelui Obama,…

- In comuna Gura Foii sunt in plin proces de implementare investiții importante, au fost asfaltate in totalitate strazile Starceni 2 și Ulița Ghița. Administrația locala condusa de primarul Radu Georgescu deja are in lucru documentația pentru continuarea lucrarilor spre Bumbuia, precum și pentru celelalte…

- Primaria a preluat administrarea cimitirului de la Parohia "Sfanta Cuvioasa Parascheva". Preotul a contestat in instanta. Cat timp se judeca procesul, primarul Ionel Vatamanu s-a apucat de amenajarea cimitirului, dar si de propriul cavou. Dupa un an, biserica a castigat procesul, iar locurile de veci…

- Administrația de la Budapesta va fi fidela electoratului sau și nu impartașește preocuparea Bruxelles-ului cu privire la deteriorarea statului de drept, spune ministrul Justiției, Judit Varga, citata de EFE.

- Administrația locala de la Campia Turzii a facut public programul de colectare a deșeurilor pentru perioada aprilie-iunie. Vor fi colectate atat deșeurile menajere cat și cele reciclabile dupa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ”Acest acord esential va contribui nu doar la asigurarea viabilitatii pe termen lung a industriilor noastre ale otelului si aluminiului, la protejarea locurilor de munca americane, ci va ridica taxele vamale implementare ca masura de retorsiune vizand exporturi americane catre Regatul Unit in valoare…

- Un fost medic de la Casa Alba, care a servit atat in ​​administrația Obama, cat și in administrația Trump, a spus ca președintele SUA, Joe Biden, nu este apt din punct de vedere mental pentru a ocupa funcția și ar trebui sa demisioneze imediat. Medicul in cauza, Ronny Jackson, a spus: „Biden nu știe…