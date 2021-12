Congresul SUA înființează o comisie de anchetă pentru războiul din Afganistan Congresul SUA a aprobat miercuri, 14 decembrie, un buget uriaș pentru Aparare de 778 de miliarde de dolari, care include crearea unei comisii independente de ancheta a erorilor comise in cei 20 de ani de razboi in Afganistan. Bugetul, care saptamana trecuta a primit sprijinul unei mari majoritați a aleșilor din Camera Reprezentanților, controlata de […] The post Congresul SUA inființeaza o comisie de ancheta pentru razboiul din Afganistan first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

