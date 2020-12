Dan Bittman face lumină în cazul petrecerii din plină pandemie

Dan Bittman: Eram la filmarea de revelion a Televiziunii Române. Este o filmare oficială, pentru a o da pe post mai târziu. Este o filmare pe care o să o vedeți. Am făcut teste cu câteva zile înainte, când am participat la alt revelion. Sunt sănătos, nu am coronavirus.… [citeste mai departe]