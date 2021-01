Stiri pe aceeasi tema

- Congresul SUA a inceput miercuri dimineata dezbaterile cu privire la punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump, acuzat ca a incurajat asaltul asupra Capitolului la Washington care s-a soldat cu cinci morti, relateaza AFP. Votul asupra actului de acuzare este…

- Secretarul de stat Mike Pompeo si-a anulat marti ultima deplasare in strainatate in calitate de sef al diplomatiei in administratia Trump, programata saptamana aceasta in Belgia, intrucat presedintele Donald Trump este amenintat de o punere sub acuzare in Congres cu opt zile inainte de sfarsitul…

- Congresul SUA, intrunit, miercuri noaptea (joi dimineata, dupa ora Romaniei) pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidentiale, a revenit la Capitoliu dupa ce securitatea a fost restabilita in cladire. Mii de sustinatori ai presedintelui in exercitiu, Donald Trump, stransi in fata Capitolului din…

- Mii de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, s-au adunat in fata Capitolului din Washington si au daramat mai multe bariere de securitate, ceea a dus la ciocniri cu politia si la scene haotice in fata intrarii in Congresul SUA, unde congresmenii s-au reunit pentru a valida…

- Senatul american a respins, vineri, vetoul presedintelui in exercitiu Donald Trump cu privire la proiectul Legii de Autorizare a Apararii Nationale, in valoare de 741 de miliarde de dolari, relateaza nbcnews.com, precizand sa este primul astfel de esec din mandatul liderului actual de la Casa Alba.

- Congresul de la Washington a respins vineri, cu o larga majoritate, veto-ul presedintelui Donald Trump asupra bugetului apararii, transmit agentiile internationale de presa. Senatul, unde republicanii lui Trump detin majoritatea, a adoptat cu peste doua treimi din voturi - pragul necesar -…

