Congresul SUA a adoptat proiectul de lege care prevede un ajutor de 45 de miliarde de dolari pentru Ucraina

- Congresul american a adoptat vineri un vast proiect de lege de finantare a serviciilor federale, in valoare totala de 1.700 de miliarde de dolari, dintre care 45 sunt destinate Ucrainei, printr-un ultim vot al Camerei Reprezentantilor dominate de democrati.

- Proiectul de lege de 4.155 de pagini va oferi 772,5 miliarde de dolari pentru programele discretionare care nu sunt legate de aparare si 858 de miliarde de dolari pentru aparare, conform rezumatului publicat la inceputul acestei saptamani de presedintele Comisiei pentru credite a Senatului, senatorul…

- Aceasta dispozitie a fost impusa impotriva avizului presedintelui democrat Joe Biden si reprezinta o victorie a republicanilor, care au amenintat sa nu adopte proiectul de lege in cazul in care nu obtin satisfactie in acest subiect. Vaccinarea obligatorie a militarilor americani a condus la darea afara…

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord, sambata, cu privire la deblocarea unui pachet de asistenta financiara in valoare de 18 miliarde de dolari, ce va fi acordat Ucrainei in 2023. Statele UE au eludat un veto al Ungariei – care bloca asistenta pentru Ucraina ca santaj pentru ca partenerii…

- Premierul ucrainean Denis Smihal a declarat vineri ca, de la inceputul invaziei ruse si pana in prezent, Ucraina a primit 23 de miliarde de dolari (22,24 miliarde de euro) sub forma de ajutor international, transmite EFE. "Ucraina simte sprijinul ferm al lumii in lupta noastra pentru libertate si independenta",…

- Casa Alba a cerut marți Congresului sa aprobe un ajutor suplimentar de 37,7 miliarde de dolari pentru Ucraina, in contextul invaziei Rusiei, o solicitare care vine inainte atat de termenul limita de finanțare guvernamentala, cat și de așteptata trecere a Camerei Deputaților sub control republican,…

- SUA sunt dispuse sa sprijine finanțele Ucrainei cu un 1,5 miliarde de dolari pe luna, pe tot parcursul razboiului impotriva Rusiei, și iși forțeaza astfel aliații europeni sa se angajeze la sume similare, potrivit unor surse citate de Bloomberg.