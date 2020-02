Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Aventurile unui roman plasat in carantina din cauza coronavirusului, pe care birocrația l-a impiedicat sa-și obțina, inițial, concendiu medical Aventurile unui roman plasat in carantina din cauza coronavirusului, pe care birocrația l-a impiedicat sa-și obțina, inițial, concendiu medical…

- Medicii de familie pot elibera, incepand de ieri, concediu medical pentru persoanele aflate in carantina din cauza coronavirusului – in centrele speciale amenajate de statul roman sau in autoizolare la domiciliu. Ministerul Sanatații a transmis luni dupa-amiaza catre medicii de familie metodologia de…

- Spalați-va mainile frecvent cu apa și sapun sau curațați-le cu un dezinfenctant de maini pe baza de acool. Acoperiți-va gura și nasul cand tușiți sau stranutați. Sunt doar cateva dintre recomandarile facute de medici pentru protecția impotriva noului tip de virus.

- Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 sunt in pericol din cauza coronavirusului. Evenimentul este programat in perioada 24 iulie - 9 august. Toshiru Muto, șeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice, a susținut astazi o conferința de presa in care nu și-a ascuns ingrijorarea in privința extinderii…

- Flatiron Books, editura care a publicat controversatul roman despre imigratie "American Dirt", a anulat turneul de promovare a acestui volum din cauza unor ingrijorari legate de siguranta autoarei cartii, Jeanine Cummins, informeaza DPA. Intr-un comunicat publicat miercuri, Bob Miller, presedintele…

- Ministerul Sanatații organizeaza, luni, o intalnire de lucru la care va participa si ministrul Sanatatii, Victor Costache, in cadrul Comitetul interministerial pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coronavirus.

- Delia și soțul ei au fost obligati sa ramana in Singapore, din cauza virusului mortal, anunța realitatea.net.In urma cu mai bine de trei saptamani, artista și soțul ei au plecat in vacanța. Cand au ajuns in Singapore, s-au confruntat cu o problema.

- “Detașamentul de pompieri Piatra Neamț a intervenit cu trei autospeciale pentru stingere, o autospeciala complexa de intervenție și o ambulanța SMURD, pentru stingerea unui incendiu produs la o cladire dezafectata in municipiul Piatra Neamț. Incendiul a fost localizat, propagarea acestuia la vegetația…