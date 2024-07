Congresul Partidului Social Democrat (PSD), in care se va stabili candidatul pentru alegerile prezidențiale, ar putea avea loc pe 22 august. Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat sambata ca mandatul sau și al intregii conduceri a partidului expira in 24 august, motiv pentru care sunt necesare noi alegeri cat mai curand. „Eu urmeaza sa fac […] The post Congresul PSD pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale ar putea avea loc in 22 august appeared first on Puterea.ro .