Congresul PSD - Modificări ale statutului: Congresul formaţiunii se poate desfăşura şi în sistem de videoconferinţă Congresul PSD se poate desfasura in sistem de videoconferinta, daca este instituita starea de urgenta sau alerta, prevede un nou articol al statutului PSD, modificat si completat sambata.



"In situatii exceptionale, in care autoritatile declara situatii de urgenta, alerta, stari cu potential generatoare de situatii de urgenta sau alte situatii care impiedica adunarea unui numar definit de persoane intr-o locatie, congresul partidului se poate desfasura de la distanta prin sistem de videoconferinta cu respectarea prevederilor statutare privind convocarea si asigurarea votului secret… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

