Congresul PSD, amânat pe termen nedeterminat Liderii județeni și membrii CEX au fost informați, marți, ca se amana pe termen nedeterminat Congresul PSD. „Stimați colegi, Ținand cont de instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, Congresul Extraordinar al PSD se amana, la o data ulterioara stabilita in ședința Comitetului Executiv Național”, a transmis conducerea centrala PSD catre liderii județeni și ceilalți The post Congresul PSD, amanat pe termen nedeterminat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

