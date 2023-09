Stiri pe aceeasi tema

- Congresul din anul 2024 al Partidului Popular European se va desfașura la București iar organizarea in Romania a acestui eveniment va fi realizata de PNL. Aceasta decizie a Partidului Popular European a fost anunțata de președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, la data de 5 septembrie 2023. Adunarea…

- Ligia Deca s-a inscris in Partidul Național Liberal (PNL), ministrul Educației alegand o filiala din București pentru a face politica. Ministrul a optat pentru Filiala din București de la Sectorul 6. Anunțul a venit din partea primarului Sectorului – Ciprian Ciucu, care a facut public momentul in care…

