Congresul PNL vs. “omul de rând” Nu mai este un secret pentru nimeni ca, in Romania, legile sunt facute pentru a fi respectate de norod, nu de cei care le concep sau aplica, dar unii țin neaparat sa ne puna mereu acest lucru in fața. Congresul organizat de Partidul Național Liberal in weekend-ul precedent, in Capitala, la Romexpo, este cel mai bun exemplu de lipsa de respect, de nepasare, de ignoranța, de sfidare sau cum mai doriți sa o catalogați fața de cetațenii romani, “oamenii de rand”, așa cum cum le place politicienilor sa ne numeasca – niciodata nu am ințeles la ce rand se face referire, dar probabil ca aceasta expresie… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

- Șeful statului le-a transmis un mesaj clar celor de la USR-PLUS dupa ce și-au dat demisiile din Executiv: premierul Cițu nu are de ce sa plece, guvernarea nu e ca o dezbatere pe rețelele de socializare. „Actuala guvernare trebuie fara doar și poate sa continue, pentru ca nu exista niciun motiv real…

- In discursul sau in fața celor peste 5.000 de liberali prezenți la congresul PNL de la Romexpo, șeful statului i-a luat apararea premierului Florin Cițu, in fața criticlor din partid, venite in special din tabara Orban. Cițu candideaza astazi la șefia PNL chiar contra lui Orban. „Trebuie sa recunoaștem…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la Congresul PNL desfașurat la Romexpo, in Capitala, ca viitorul lider al Partidului National Liberal va avea o misiune foarte grea. Discursul integral: „Buna ziua, dragi liberali, Stimați invitați,Nu ne-am mai intalnit…

- Congresul PNL se va desfasura în conditii de legalitate si de siguranta maxima, iar oricine va încerca sa îl amâne nu are nicio sansa, susține Florin Cîtu. Reamintim ca miercuri rata de infectare în București a trecut de 3 la mia de locuitori, iar liberalii au avut…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, anunța ca Romania urmeaza sa suplimenteze numarul paturilor de ATI pentru pacienții Covid-19. Cele mai multe o sa fie in Capitala, iar județul Ilfov iși va transforma Spitalul Județean in unitate speciala Covid-19. Decizia Executivului vine dupa ce numarul de cazuri…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca pe 25 septembrie, la Congresul PNL desfasurat la Romexpo, vor participa 5.000 de persoane, iar organizatorii vor cere punctul de vedere al CNSU. Precizarile au fost facute inaintea sedintei Biroului Politic National al PNL, pe a carei ordine de zi figureaza o…

- Propunere a executivului privind imunizarea cadrelor medicale Foto: Arhiva/ https://www.facebook.com/ROVaccinare/ RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Personalul medical care refuza sa se vaccineze anti-COVID ar putea suporta din propriul buzunar pretul testelor - a declarat ieri premierul Florin…

- Aceste alegeri nu sunt impotriva cuiva, sunt pentru un alt fel de a face politica. Europa se schimba, Romania se schimba, trebuie sa ne schimbam și noi și sa ne adaptam la ceea vor oamenii de la noi. Proiectul „Romania liberala” pentru urmatorii 8 ani este rețeta de succes pentru Romania, iar Florin…