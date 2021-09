Stiri pe aceeasi tema

- ,,Am fost intrebati ce se intampla cu zonele din mall unde se serveste masa. Astfel, hotararea de ieri prevede ca zonele respective vor trebui delimitate, nu inseamna ca se construieste un perete sau asa ceva, dar se delimiteaza intrarea in zona respectiva, se intra printr-un anumit loc, in care se…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), a explicat ca logica transformarii Educatiei in online nu poate functiona si s-ar putea ca nici anul viitor sa nu avem scoala pentru ca nu avem garantia ca pandemia se termina la anul. "Daca opresc educatia complet pentru al doilea…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, le recomanda persoanelor care manifesta simptome de COVID sa nu mearga la munca, sa respecte regulile sanitare, sa se testeze si sa ia legatura cu medicul de familie cat mai rapid, pentru a nu ingreuna actiunile de combatere a raspandirii…

- Cei 142 de pompieri români care au ajutat la stingerea incendiilor din Grecia au fost înaintati în grad, luni, la solicitarea ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, si a sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.…

- ”Grecia are nevoie din nou de ajutor! L-am informat pe președintele Klaus Iohannis și am decis, impreuna cu ministrul de Interne, sa trimitem 142 de pompieri salvatori care sa ii ajute pe greci sa stinga incendiile de padure. Misiunea pompierilor noștri va incepe maine! Mult succes, va așteptam cu bine…

- Pompierii romani aflați pe taram elen și care participa la acțiunile menite sa vina in ajutorul colegilor lor greci, in lupta cu incendiile de vegetație, iși continua misiunea. Aceștia vor face, mai nou, echipa cu pompierii din Republica Moldova, din cate anunța, miercuri, 11 iulie, Departamentul pentru…

- E stare de urgenta in Evia: turistii, evacuati direct de pe plaja. Trei focare sunt de neoprit: imaginile dezastrului filmate de echipa Observator E stare de urgenta in insula greceasca Evia unde incendiile de vegetatie sunt de necontrolat. Focul a parjolit deja mai multe localitati si continua…

- 65 de organizații acuza Guvernul ca menține restricții abuzive in organizarea marșurilor și protestelor. Reprezentanții acestora au redactat o scrisoare care este adresata Administrației Prezidențiale, Guvernului, Parlamentului și Departamentului pentru Situații de Urgența. Potrivit semnatarilor…