- Președintele PMP, Traian Basescu, a declarat ca va preda, sambata, stafeta la conducerea partidului, cand va avea loc Congresul formațiunii, la Parlament. In cursa pentru șefia PMP s-a inscris un singur candidat, actualul președinte executiv Eugen Tomac.Astfel, Eugen Tomac va fi sigur noul…

