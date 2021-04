Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a dat startul sambata, la Dresda, congresului sau federal cu prezenta fizica sub sloganul "Germania. Dar normala", cu obiectivul de a aproba programul pentru alegerile generale din septembrie si in care se prezinta drept "unicul partid real de opozitie", transmite EFE. In discursul de deschidere, Jorg Meuthen, copresedinte al AfD, a acuzat-o pe cancelarul german Angela Merkel si partidele de coalitie ca "au distrus pas cu pas" in ultimii 16 ani normalitatea necesara pentru functionarea societatii, care ar trebui sa fie evidenta, "asa…