In perioada 21-24 Septembrie 2022, la Timișoara Convention Center, Asociația Profesionala de Drumuri și Poduri din Romania organizeaza, impreuna cu Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cel de-al XVI-lea Congres Național de Drumuri și Poduri. „Congresul National de Drumuri si Poduri este un eveniment de importanta nationala, organizat o data la patru ani. Lucrarile […] Articolul Congresul Național de Drumuri și Poduri, organizat o data la patru ani, are loc in aceasta saptamana la Timișoara