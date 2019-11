Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, in colaborare cu Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala din Bucuresti, organizeaza joi cea de-a treia editie a Congresului International ‘Provocari si oportunitati pentru sistemul de invatamant privind adaptarea copiilor cu cerinte educationale speciale in scolile din Romania’ – Metode active de lucru cu elevii cu cerinte educationale speciale – abordari inovative. Potrivit unui comunicat al FSLI, in Romania sunt integrati in unitatile de invatamant de masa, in anul scolar 2018- 2019, peste 33.000 de copii cu cerinte educationale speciale (CES),…