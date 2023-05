Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi primit duminica la Berlin, au declarat sambata surse guvernamentale germane pentru Reuters, in timp ce liderul incearca sa consolideze sprijinul principalilor aliați impotriva invaziei Rusiei.Zelenski este sambata in Italia, unde s-a intalnit cu oficiali…

- Razboi in Ucraina, ziua 418. Uniunea Europeana afirma ca o acțiune comerciala unilaterala este inacceptabila dupa ce Polonia și Ungaria au interzis importurile de cereale și alimente din Ucraina.

- In ultimele zile, a existat o serie de evenimente și declarații cu privire la conflictul din Crimeea și estul Ucrainei. Forțele ucrainene susțin ca au doborat o racheta deasupra unui oraș din Crimeea ocupata. In același timp, președintele ucrainean Zelenski a facut o declarație ferma ca Ucraina nu va…

- Ministerul britanic al Apararii a raportat in actualizarea sa zilnica ca Rusia a obținut caștiguri semnificative in orașul Bahmut. Conform acestui raport, forțele ruse au reușit, foarte probabil, sa avanseze in centrul orașului și sa captureze malul vestic al raului Bahmutka. In urma acestor evenimente,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat vineri Moscova ca a "permis, a incurajat chiar" crimele de razboi ale armatei ruse in Ucraina, la un an de la retragerea Rusiei din orasul Bucea, devenit simbol al acestor crime, informeaza AFP, citat de Agerpres."Agresiunea Rusiei a dus la o sistematizare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus directorului Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ca nu poate exista "securitate nucleara" in Ucraina fara retragerea armatei ruse

- Razboi in Ucraina, ziua 390. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala pe numele lui Vladimir Putin reprezinta "un punct de cotitura".

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului, citat de agentiile de presa ruse, preluate de cele internationale.